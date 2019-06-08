Pençe Harekâtı’nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 EYP ve mayının imha edildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Harekat kapsamında, 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği bildirildi.
AA