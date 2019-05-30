Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Böylece harekât kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

MSB: AVAŞİN - BASYAN VE METİNA'DA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler de vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı’nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.



