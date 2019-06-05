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Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

05 Haziran 2019, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

AA

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