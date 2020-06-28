Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehidimiz var
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. MSB 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
28 Haziran 2020, Pazar 12:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileği de yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1277164093439434752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277164093439434752%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fson-dakika-msb-aci-haberi-duyurdu-1-sehit
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