Türkiye Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Türkiye

Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Irak'ın kuzeyinde sürdüren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Bu kapsamda mağarada saklandıkları tespit edilen 7 PKK'lı terörist, özel kuvvetler ve komandoların düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden birinin de bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatların görüntüsü paylaştı. Terörislerin yanında 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 milimetre doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ DHA


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