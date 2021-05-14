Türkiye 'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Türkiye

'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 2 girişli ve 14 odalı mağara tespit edildi. Mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri, imha edildi.

14 Mayıs 2021, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler METİ Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

Açıklamaya göre, ele geçirilen ve imha edilen malzemeler şöyle:

"2 çuval EYP uzaktan komuta sistemi (alpha-fire, telsiz vb.), 3 çuval EYP basma düzeneği, 30 adet kap içerisine yerleştirilmiş EYP imla hakkı, 1 adet Strela-2 hava savunma füzesi tetik tertibatı, 2 adet anti tank mayını, 450 adet 7.62 milimetre makinalı tüfek mühimmatı, 3 bin 200 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet el bombası, 4 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 13 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 1 adet M-16 şarjörü ve dipçiği, 27 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet RPG-7 dürbünü, 4 adet gaz maskesi, 1 adet 5 KWA'lık jeneratör, 6 adet akü, 11 adet benzin jelikanı, 2 adet televizyon, 7 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi"

ANKARA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tercümesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korkunç saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı...