Türkiye Pençe Şimşek harekatı gazisi hastanede evlendi

Pençe Şimşek harekatı gazisi hastanede evlendi

Türkiye

Pençe Şimşek harekatı gazisi hastanede evlendi

Irak’taki Pençe-Şimşek harekatında sağ kol ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer’i (27) hayata bağlayan kişi nişanlısı Fundanur Baykuş oldu. Kahramana 2.5 aydır gözü gibi bakan genç kadın, Yüzer ile tedavi gördüğü Ankara GATA’da hayatını birleştirdi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 07:31 Son Güncelleme:
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İbrahim Yüzer (27), nisan ayında teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Ankara GATA’ya kaldırıldı. Tedavisi uzayınca 5 yıllık sevgilisi, 2 yıldır da nişanlısı olan Fundanur Baykuş ile evlenmeye karar verdi. Çift için hastane kantininde tören düzenlendi.

Tekerlekli sandalye ile salona giren Yüzer ve Baykuş’u silah arkadaşları alkışlarla karşıladı gazi Yüzer duygularını “Beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En fazla moral motivasyonu o verdi. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum” diye anlattı. Gelin Baykuş ise “Allah ikinci bir şans verdi. Şu an ikinci hayatımızın başındayız. Bir gazinin eşi olmak çok gurur verici bir şey” ifadesini kullandı.

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU /DHA


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