Türkiye Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:47 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA

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