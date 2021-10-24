Türkiye Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya darbe! MSB duyurdu

Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya darbe! MSB duyurdu

Türkiye

Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya darbe! MSB duyurdu

MSB son dakika haberini duyurdu. Buna göre, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

24 Ekim 2021, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB, 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı Terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bozulan ezber
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yer: Ordu! Kuran-ı Kerim'den konfeti yapıp sahaya attılar!