MSB, 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı Terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.