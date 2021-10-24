Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya darbe! MSB duyurdu
MSB son dakika haberini duyurdu. Buna göre, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
24 Ekim 2021, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
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MSB, 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı Terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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