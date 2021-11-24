6 ay önce hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü (24) 2'nci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbacak (32), 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu iddia eden Daşbacak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Gürbüz ise davacı olduğunu yineleyerek, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize" dedi.

Olay, 22 Mayıs'ta, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi.

CAM TAVAN KIRILDI, OTOMOBİLİN İÇİNE DÜŞTÜ

Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki, Daşbacak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması sonucu otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

'TARTIŞTIK, BENİ PENCEREDEN ATTI'

Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını öne sürerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi.

Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbacak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı ağır cezaya sevk etti.

"SAFİYE NARGİLE DEMİRİ İLE BENİ YARALADI"

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbacak, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Daşbacak, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, şikayetçi Safiye Nur Gürbüz ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Daşbacak, yöneltilen suçlamaları reddederek, Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu ileri sürdü. Olay günü Safiye'yi pencereden atmadığını savunan Daşbacak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'HAYATTA KALMAM MUCİZE'

Safiye Nur Gürbüz ise kendisini bu hale getirdiğini söylediği Aytaç Süleyman Daşbacak'tan şikayetçi ve davacı olduğunu yineledi. Sanığın kendisini sürekli tehdit edip şiddet kullandığını da kaydeden Gürbüz, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. Aytaç bana kafa atıp, burnumu kırdı, kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken elimle demirleri tutunca birlikte düştük. O başını yere vurdu" diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanık Aytaç Süleyman Daşbacak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.







