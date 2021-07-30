Türkiye Pendik Belediyesi 451 m² arsa hissesi satacak

Pendik Belediyesi 451 m² arsa hissesi satacak

Türkiye

Pendik Belediyesi 451 m² arsa hissesi satacak

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamada 451 metrekarelik arsa hissesinin satılacağı açıklandı. İhale ve Teklif Açma Tarihi 11.08.2021 10:30 olarak belirtildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pendik Belediyesi'nden "Özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mah. Bora Sk. No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. kat) temin edilebilir" açıklaması yapıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi 11.08.2021 10:30 olarak belirtildi.

Diğer detaylar ilan sayfasından görülebilir.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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