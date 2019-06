Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi

Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi Pendik sahilinde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Atın, adalara gemi ile taşındığı sırada denize düşüp ölmüş olabileceği iddia edilirken, ölü at belediye ekiplerince denizden çıkarıldı. Ölü atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.