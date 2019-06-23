Pendik seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Pendik oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Pendik halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Pendik seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Pendik oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Pendik ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Pendik seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Pendik oy oranları…
Cumhur İttifakı 52.87% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 46.08% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.70% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.35%