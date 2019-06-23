Pendik seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Pendik oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Pendik halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Pendik seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Pendik oy oranları…