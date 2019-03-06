Kaza Pendik Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma Akkaya lastiği patlayan 34 LKP 493 plakalı servis minibüsünü emniyet şeridine çekti.

Akkaya yedek lastiği bagajdan çıkmaya çalışırken, Murat Topal yönetimindeki 34 FD 7945 plakalı araç park halindeki minübüse arkadan çarptı.

Topal araç içinde sıkıştı. Akkaya kazayı yara almadan atlatırken, sıkışan sürücü için hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı Topla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.