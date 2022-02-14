Türkiye Pendik'te geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın!

Pendik'te geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın!

Türkiye

Pendik'te geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın!

İstanbul'da bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi Oku Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde çıkan yangında, alevler kısa sürede konteynerlere sıçradı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. 

Dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. 

Olay yerinde bulunan Mehmet Erdem, "Biz de fark etmedik, dumanlara çıktık. İlk müdahaleyi yaptık ama bizim müdahalemiz yeterli olmadı. İtfaiyeye haber verdik, sonuç bu. Burası hurdalık, hurda malzemelerin olduğu bir yer. Yaralı ya da can kaybı bildiğimiz yok, inşallah da olmaz" dedi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)

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