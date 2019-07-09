Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu

Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi