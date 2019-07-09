Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu
İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Ayrıntılar gelecek...
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DHA