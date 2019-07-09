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Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu

İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

09 Temmuz 2019, Salı 20:32 Son Güncelleme:
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Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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DHA

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