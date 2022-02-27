Türkiye Pendik’te koca vahşeti; eşini öldürdü, intihar etti

Pendik’te koca vahşeti; eşini öldürdü, intihar etti

Türkiye

Pendik’te koca vahşeti; eşini öldürdü, intihar etti

Pendik’te Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti.

27 Şubat 2022, Pazar 03:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6’ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morg’una kaldırıldı. Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor. (

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savaşın acı yüzü
Banu Şen
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar kahvesi
Rauf Tamer
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu