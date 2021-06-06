Türkiye Pendik'te kolonya imalathanesinde yangın

Pendik'te kolonya imalathanesinde yangın

Türkiye

Pendik'te kolonya imalathanesinde yangın

Pendik, Kurtköy'de bir sanayi sitesinin içerisindeki kolonya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

06 Haziran 2021, Pazar 01:31 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 22:00 sıralarında Pendik'te Kurtköy Şeyhli Mahallesi'nde bulunan Aktürk Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç katlı çok sayıda iş yerinin bulunduğu binanın üçüncü katında bulunan kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayın görgü tanığı Cengiz Gider, "Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ben alt kattaki iş yerinde çalışıyorum. Çok ani bir şekilde yangın çıktı ve parlama oldu. Yukarıda da kolonyacı varmış galiba.

Kolonyacı olduğu için birden tutuştu ve diğer dükkanlara sıçradı. Bildiğim kadarıyla yaralı yokmuş. Dükkanlar kapalıydı. Kapalı olduğu için, içeride kimsenin olmadığı yönünde bilgim var. İtfaiye ekiplerini aradık ve hemen geldiler. İtfaiye istasyonu yakın olduğu için iki dakika içerisinde geldiler" ifadelerini kullandı. Yangının alevli görüntüleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

DHA

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