Türkiye Pendik’te metro inşaatında kontrollü patlatma

Pendik’te metro inşaatında kontrollü patlatma

Türkiye

Pendik’te metro inşaatında kontrollü patlatma

Pendik’te yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında kontrollü patlatma yapıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda işyeri ve evin camları kırılırken, çevre sakinleri panik yaşadı. Şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandığı, olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’nde yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, kontrollü patlatma yapıldı. Geniş bir alanda sesi duyulan kontrollü patlatma nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastanede binası da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yaptı. Olayda şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandı. Olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"DEPREM HİSSİ İLE PATLAMA YAŞANDI "

Hasar gören hastanede çalışan sağlık görevlisi, "O anda operasyondaydık. İnanılmaz yüksek sesle, bir deprem hissi ile patlama yaşandı. Hastane içinde birçok birimin tavanları çöktü, camlar kırıldı. Patlamanın neden olduğunu bilmiyorum ama hastanede büyük hasar oluştu" dedi.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI: BİR İŞÇİMİZ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Pendik Kaymakamlığı’ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. 

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, Şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

DHA

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