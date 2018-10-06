Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi

Pendik'te bir otomobil yolda park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobilden yola alkol şişesinin savrulduğu görüldü

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:32 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 12:23
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Kaza, Ankara Caddesi Harmandere mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Caddede seyreden otomobilin sürücüsü Serkan D, iki şeritli yolun sol şeridinde park halinde bulunan TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Serkan D. şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde, yanında bulunan arkadaşı Hakan Y. ise otomobilin ön camından fırlayarak TIR'ın altında sıkıştı. Neslihan A. ise kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Serkan D. ve arkadaşı Hakan Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkarırken, sağlık ekipleri Hakan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı Serkan D. ve Neslihan A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobilden yola savrulan alkol şişesi ise dikkat çekti.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bir görgü tanığı, "Kaza çok ani oldu. Döndük, baktık, TIR'ın altına girmişler. Biz 3 yaralı gördük, ama sanırım birisi ölmüş" dedi.

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