Türkiye Pendik'te rögardan sızan köpük mahalleliyi tedirgin etti!

Pendik'te rögardan sızan köpük mahalleliyi tedirgin etti!

Türkiye

Pendik'te rögardan sızan köpük mahalleliyi tedirgin etti!

Pendik'te metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan sızan köpük, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen sıvı sabundan kaynaklandığını öne sürdü.

07 Ocak 2022, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde yapımı devam eden metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan henüz bilinmeyen nedenden dolayı köpükler çıkmaya başladı. 

Sabah saatlerinde köpüğün, çoğalıp caddeye taşması üzerine mahalle sakinleri durumdan tedirgin oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine konu yetkililere bildirildi. 

Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen deterjandan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Metro inşaatı firmasına bağlı temizlik aracı köpük çıkan rögar kapağının bulunduğu yere gelerek temizlik yaptı.  

"TEDİRGİN OLDUK, ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ" 

Sabah saatlerinden evinden dışarı çıkıp köpükleri gören bir mahalle sakini, "Köpüğe benziyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Kaynıyor. Kimyasal olabilir. Çocuklar içinde tehlike teşkil ediyor. Herhangi bir kokusu yok. Sürekli çoğalıyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Selahattin Baştop ise "Köpük gördük. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zararı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Araştırılırsa iyi olur. Birisi üzerine basıp evine gider. Kimyasalda olabilir. Çocuklar elini tutup hastalık kapabilir. Bu sabah gördüm ben. Tedirgin olduk. Sorup Soruşturmak lazım" dedi.

'KİMYASAL DEĞİL, SIVI SABUN'

Metro inşaatı gece vardiya mühendisi Tekin Demirel, "Şantiyede hafriyat kamyonlarının yıkamasını yapıyoruz sıvı sabunla. Sıvı sabununun bidonu delinmiş. Bidon delindikten sonra suyla karışıp böyle bir köpürme yapmış. Herhangi bir kimyasal bir durum söz konusu değil. Normal elimizde yıkadığımız sıvı sabun" şeklinde konuştu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Rauf Tamer
Gözden kaçanlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tacizciyi engellemek istedi... Şikayet edilince tutuklandı!