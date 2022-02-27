Türkiye Pendik’te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu

Pendik’te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu

Türkiye

Pendik’te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu

Pendik’te Ukrayna uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın kocası ile birlikte ölü bulundu.

27 Şubat 2022, Pazar 00:48 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Ukrayna uyruklu olduğu belirtilen kadın ile denizci olduğu belirtilen kocası yaşadıkları evde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ederken ismi öğrenilemeyen kocanın, eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


İHA

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