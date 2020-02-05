Penguenler, insanlarla benzer şekilde iletişim kuruyor

İtalya'daki Turin Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada, Afrika'nın güney sularında yaşayan gözlüklü penguenlerin birbirleriyle yaptığı 'sohbetlerle' insanların konuşması arasında benzerlikler tespit edildi. Daha önceki araştırmalarda insan davranışlarıyla pek çok benzerlikler taşıdığı ortaya konan penguenlerin iletişime dair özelliklerinin de insanlarla benzerlikler taşıdığı keşfedildi. Buna göre penguenler, ses çıkarırken dilbilimdeki iki yasayı takip ediyor. Penguenlerde de insanlarda olduğu gibi gün içinde en çok kullanılan kelimelerde daha kısa sesler ortaya çıkıyor; uzun cümlelerde de çağrı ne kadar uzun olursa kısa sözcükler kullanmaya olan yatkınlık da artıyor. Araştırma, dilbilimsel açıdan insanlarla olan benzerliğin primatlar haricinde bir canlıda keşfedilmesi nedeniyle 'ilk' olma özelliği taşıyor. Daha önce yürütülen bilimsel araştırmalarda penguenlerin fuhuş yaptığı, eşcinsel ilişkiler kurduğu ve tek eşliliğe yatkın oldukları keşfedilmişti.

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