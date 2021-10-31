Penis bitkisini görebilmek için kuyruğa girdiler

Hollanda'nın Leiden kentindeki bir botanik bahçesinde 25 yılın ardından ilk kez açan ve şekli nedeniyle penis bitkisi olarak adlandırılan kötü kokulu bitki ziyaretçi akınına uğradı.









Çürük et gibi kokan bitki o kadar kötü kokuyordu ki ziyaretçiler burnunu tıkamak zorunda kalıyordu. Anavatanı Endonezya'nın tropikal yağmur ormanları olan Amorphophallus decus-silvae, çok sıcak ve nemli bir ortamda yetiştiği için nadir görülüyor.

Penis bitkisi, dünyanın en eski botanik bahçelerinden biri olan Hortus botanik bahçesinde 22 Ekim'de açmaya başladı ve bu hafta sonu tamamen çiçek açtı. Botanik bahçesinde gönüllü olarak çalışan Roos Kocken, cuma günü penis bitkisinin tamamen açtığını söylediği bir TikTok videosu yayınladı. Videosunda "Aslında hala güzel" diye ekledi.

'ÜÇÜNCÜ KEZ ÇİÇEK AÇTI'

Tarihi 1638'e kadar uzanan Hortus'taki botanikçiler, penis bitkisinin Avrupa'da sadece üçüncü kez çiçek açtığına inanıyor. Hortus'ta benzer bir bitki en son 1997'de çiçek açmıştı.

Bahçe gönüllüsü Rudmer Postma, yaklaşık altı yaşında olan bu özel bitkiyle ilgilenen kişi. Eylül ortasında tomurcuklanan bitki, 60 santim uzunluğunda.