Penis küçüklüğü cinselliği etkiler mi?

Penis büyüklüğü, genelde birçok şakaya konu olur. Ancak sanılanın aksine, küçük bir penis söz konusu olduğunda, ortada yanlış hiçbir şey yoktur.

Mikropenise sahip olmak, aslında can sıkıcı bir fiziksel özellik değildir.

Küçük penis, erkek nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 0.6'sını etkilediği düşünülen, yani nispeten nadir görülen, ancak fiziksel ve psikolojik yansımaları ciddi boyutlara ulaşabilen bir özelliktir.

Erkek ve kadınlar arasında inkar edilemez bir “boyut önemli” damgası var. Bu yaygın düşünceye göre, küçük penisli bir erkekseniz “az erkeksinizdir” ve partneriniz sizinle sevişmekten zevk almaz. Bu liste böyle uzayıp gider!

Ancak bir mikropenise sahip olmak, seks terapisti Elizabeth McGrath'e göre tahmin edildiği kadar kötü bir haber değildir.

McGrath, mesleği gereği çoğu zaman mikropenisli erkeklere de özel yaşamlarında sağlıklı olabilmeleri adına danışmanlık yapıyor.

Müşterilerinin seks hayatlarından en iyi şekilde faydalanmalarına yardım eden terapist McGrath, "Bu işi gerçekten uyguluyorum ve mikropenisin gücüne inanıyorum, çünkü esas haz bedenlerimizde başlıyor” diyor.

Devamında, "Seks ve ilişkiler söz konusu olduğunda, sadece konuşmanın yapabileceği pek çok şey olduğuna inanıyorum. İnsanları aşağı çeken, onları korkunç hissettiren şeylerin çoğu, iyi seksin ne olduğuna dair bu fikirler ise, bunlardan acil olarak vazgeçmeliyiz. Çünkü hiçbir şey sanıldığı gibi değil. Bir mikropenisi veya mikropenisli partneri olan biri için, böyle düşünmek çok acı vericidir.” yorumlarında bulunuyor.

Peki, McGrath, iyi bir seks için ne tavsiye ediyor?

McGrath, mikropenisli cinsel birlikteliklerde oral seksin "ana olay" olmasını tavsiye ediyor ve ayrıca seks oyuncaklarının da kullanılmasını öneriyor.

"Bence herhangi bir cinsel istek artırıcı oyuncak eğlenceli olabilir. Ama daha da önemlisi, bu oyuncak seks sırasında rahat ve iyi hissettiriyor mu? Elbette buna da bakılmalıdır. Yeni bir partner ile buzları eritmek için erkek birey, öncelikle bir mikropenise sahip olduğunu dürüstçe ve çekinmeden karşısındakine belirtmelidir” diyor McGrath ve ekliyor:

“Erkekler kesinlikle bu sebepten ötürü özel yaşamlarında stres yapmamalılar çünkü bu şekilde sadece nedensizce utanmalarını gerektirecek bir fikri güçlendirmiş oluyorlar.”





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