Penis protezi nedir?

Penis protezin özellikleri nelerdir?

Penis protez uygulamasıyla, penis içerisinde yer alan borulara, cinsel ilişki aşamasında gerekli sertleşmeyi sağlayacak bir protez yerleştirilmektedir. Penis protez uygulamasının gerçekleştirilmesi, iktidarsızlık problemi tedavisinin en son aşamasıdır. Kişiler ilaç tedavisine ya da cinsel terapilere yanıt vermediği zaman, penis protez uygulaması gerçekleştirilmektedir. Penis protez ameliyatı %100 sonuç vermekte ve cinsel ilişki esnasında yaşanan problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

Penis protez uygulamasının çeşitleri ve özellikleri

Penis protez uygulaması için üç farklı protez türünden bir tanesi seçilmektedir. Tek parçalı bükülebilir penis protezleri, penis protez uygulaması için en uygun fiyata sahip olan protez türüdür. Tek parçalı protezler, sadece cinsel ilişki esnasında değil, tüm zamanlarda penisin sert olmasına sebep olmaktadır. Bireyler, ilişki aşamasında penisin şeklini elleriyle belirlemektedir. Tek parçalı penis protezler, kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Pantolon ya da şort giyiminde sıkıntılar yaşanabilir. Tek parçalı penis protez uygulamasında, penis hep sert görüntüde kalmaktadır.

İki parçalı penis protezleri ilişki esnasında şişirilebilen, sonrasında da penisin eski haline dönmesine yardımcı olan protez çeşididir. Üç parçalı penis protezler, şişirilebilir penis protez olarak adlandırılmaktadır. İki ve üç parçalı penis protezler, tek parçalı penis proteze göre daha pahalıdır. Şişirilebilir protezlerin pahalı olmasının sebebi, penisin sadece cinsel ilişki aşamasında sert görüntüye sahip olmasına yardımcı olmalarıdır.

Penil protez uygulaması nasıl gerçekleştirilir?

Penis protez ameliyatlarının yapılmasından önce, doktor tarafından detaylı muayene ve takip işlemleri gerçekleştirilir. Öncelikle penis protez müdahalesinin olup olmadığını anlamak için, ürolojik ve bedensel muayene süreçleri gerçekleştirilmektedir. Hastada bulunan sertleşme sorununun kesinliğine karar verildikten sonra, ilaç ya da farklı bir tedavi yönteminin yeterli olup olmadığı tespit edilir. Hastaların tıbbi geçmişleri göz önüne alınır. Doktorlar, hastaların penis protezlerini kullanma becerisinin olup olmadığını teyit eder ve sonrasında hastanın kullanabileceği protez türü belirlenir. Ameliyat esnasında ise alt karın boşluğundan ya da penisin başından bir kesi açılır. En uygun protez belirlenerek, penisin içerisine yerleştirilir. Protez yerleştirildikten sonra, tüm kesiler dikilir. Protez türüne göre kesi sayısı artmaktadır.

Penis protez ameliyatı, ortalama 45 dakika sürmektedir. Ameliyat sonrasındaki ağrıların dindirilmesi için ağrı kesici ve farklı ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Birkaç gün içerisinde, ameliyat yerlerindeki ağrılar yok olmaktadır. Ameliyattan sonraki 6 hafta içerisinde, zorlu fiziksel aktiviteler gerçekleştirilmeye başlanabilmektedir.

Penis protez uygulamasından sonra

Penis protez uygulamasından sonra, hasta günlük yaşamına devam edilebilir. Uygulamanın ardından cinsel ilişkiye girebilmek için ise en az 4-6 hafta beklenmesi gerekir.

· Penis protez uygulamasının, cinsel hazza herhangi bir etkisi yoktur.

· Kişilerin sperm sayısını etkilemez.

· Kişiler, mevcut sperm sayıları yeterliyse çocuk sahibi olabilirler.

· Sertleşme problemi yaşayan erkekler, penil protez sayesinde cinsel yaşamlarını devam ettirebilirler.

· İstenilen zamanda cinsel ilişkiye girilebilir.

· Cinselliğin süresi, kişiler tarafından ayarlanabilir.

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