Pentagon, 175 milyon IP adresinin kontrolünü bir şirkete verdi

Kentik ve Washington Post’a göre, ABD Savunma Bakanlığı, Florida’da kurulan Global Resource Systems’a 175 milyon IPv4 adresinin kontrolünü verdi.

Şirket, uzun süredir kullanılmayan adresleri 20 Ocak’ta yönetmeye başladı. Ancak yönetilen adres sayısı üç aylık süreçte çok daha hızlı arttı

Washington Post'a göre, bir muhabir şirketin Beyaz Saray'daki adresine gitti. Ancak muhabire herhangi bir bilgi veremeyeceklerini ve binadan ayrılması gerektiği söylendi.

Pentagon ise Savunma Bakanlığı'nın IP adres alanını değerlendirmek ve "potansiyel güvenlik açıkları" olmadığından emin olmak için Global Resource Systems'e güvendiklerini ifade etti. Pentagon, bunun "pilot çabanın" bir parçası olduğunu belirtti.

Pentagon'un Dijital Savunma Servisi Direktörü Brett Goldstein, "Savunma Dijital Hizmeti (DDS), Sınır Ağ Geçidi Protokolünü (BGP) kullanarak DoD İnternet Protokolü (IP) alanını tanıtan bir pilot çalışma içerisindeyiz. Bu pilot, DoD IP adreslerinin yetkisiz kullanımını değerlendirecek ve önleyecek. Bu, Savunma Bakanlığı'nın siber duruşunu ve savunmasını sürekli olarak iyileştirmeye odaklanan bir çaba. Olası güvenlik açıklarının azaltılmasını sağlamak için Savunma Bakanlığı genelinde ortaklıklar yapıyoruz" dedi.



