Pentagon yakınlarında silah sesleri! Bakanlık açıklama yaptı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.
03 Ağustos 2021, Salı 20:15 Son Güncelleme:
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ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.
Savunma Bakanlığı'na ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.
AA
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