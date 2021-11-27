Pentagon, yeni bir UFO inceleme birimi kuruyor

Haziran ayında, son 17 yılda gözlemlenen 144 'UFO' olayıyla ilgili incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınlayan ve gizemli uçan nesnelerin doğasını anlayabilmek için yeterli veri bulunmadığını açıklayan Pentagon, kısıtlı hava sahasında meydana gelen UFO olayları iddialarını mercek altına almakla sorumlu yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.

'Havadaki Nesneleri Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu' olarak adlandırılan yeni grup, ABD'nin İstihbarattan Sorumlu Savunma Müsteşarı, Müşterek Kurmay direktörü ve Ulusal İstihbarat Dairesi'nden yetkililerce denetlenecek.

ABD ordusuna bağlı mevcut 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu', kurulan yeni birimin altında faaliyet gösterecek.

Pentagon'un açıklamasına göre yeni grup, nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme, ilgili tehditleri değerlendirme ve azaltma görevi üstlenecek.

Pentagon'un ilan ettiği yeni UFO birimi, sosyal medyada 'telaffuz edilemeyen kısaltmasıyla' gündeme oturdu. Grubun İngilizce adı 'Airborne Object Identification and Management Executive Council'in 'AOIMEXEC' şeklindeki kısaltmasına dair sosyal medya kullanıcıları, çeşitli komik video ve görsellerle paylaşım yaparken, kısaltmanın telaffuz edilemiyor olmasıyla dalga geçti.

ABD ordusu, 1940'lardan bu yana tanımlanamayan uçan cisimler ve "uçan daireler" hakkındaki iddiaları yalanlamak ve geçersiz ilan etmek için çaba harcıyor.