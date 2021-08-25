Dünya Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Sorunlar yaşanıyor

Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Sorunlar yaşanıyor

Dünya

Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Sorunlar yaşanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" ifadesini kullandı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

"SORUNLAR YAŞANIYOR"

Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirten Kirby, "Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor." dedi.

Yapılan açıklamada 'Bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Her gün olabildiğince fazla insan tahliye etmeye çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramazMSB'den son dakika açıklaması: Türk askeri Afganistan'dan dönüyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pentagon'dan flaş aşı kararı! Zorunlu hale getirdi