Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin açıklaması şu şekilde;

Sahadaki komutanlar Taliban ile iletişim halinde. Komutanlarımız Taliban'la çatışmaları önlemek için konuşmaya devam ediyorlar.

Havalimanındaki saldırıyla ilgili soruşturma devam edecek. Terör saldırısını durdurmak için operasyon yaptık.

Tehditleri elimizdeki imkanları kullanarak dolabildiğince yakından izledik, olabilecek en iyi eylemi yaptık.

Başkan çok net ifade etti. Bizim görevimiz bitiyor. Çok yakında bitecek ama bitmeyecek olan şey şu; buradaki ABD halkını korumayı sürdüreceğiz. Elimizdeki kapasiteyi kullanmayı sürdüreceğiz.

Taliban ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Amacımız bu çekilmeyi bitirmek ve tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek. Süreçle ilgili bilgi vermeyeceğim. Çok net şekilde gördük ciddi bir tehdit söz konusu. Sahadaki kumandanlarımız iyi koordine edilmiş bir metot geliştirdiler.

Havalimanı işlevsel kalacak bu süreçte. Ondan sonra biz gittikten sonra ne olacak derseniz uluslararası kamuoyunda birkaç ülke var belki de burada bir anlaşma yapabilecek havalimanını sivil uçuşlara açık tutmak için. ABD ordusu orada görev almayacak. Biz çekildikten sonra bir sorumluluğumuz olmayacak.



