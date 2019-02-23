Pentagon'dan Suriye açıklaması

Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı

23 Şubat 2019, Cumartesi 02:39
A A
Pentagon'dan Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu. 

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." dedi.  

Binbaşı Robertson, "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ’ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır." diye konuştu.  

Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye'deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda da ise yorum yapmaktan kaçındı.  

Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna ise Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." yanıtını verdi.  

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.