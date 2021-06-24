ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri hakkındaki tartışmalar bir süredir dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için “Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü”'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.

UFO'lar gizli ABD askeri teknolojisi değil!

NTV'de yer alan habere göre, Raporun bir versiyonu bu ayın başlarında Kongre temsilcilerine sunuldu. İsmi açıklanmayan yetkililer ABD medyasına yaptığı açıklamada, raporun uzaylı faaliyetine dair hiçbir kanıt bulmadığını, ancak bunu dışlamadığını söyledi. Özellikle, gözlemlenen UFO'ların gizli ABD askeri teknolojisi olmadığının da kanıtlandığı bildirildi. Askeri liderler, ayrıca söz konusu teknolojinin uzaylılar ait değilse bile Rusya veya Çin gibi ABD düşmanlarına ait olabileceğini söyledi.

Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için “Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü”'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Pentagon'un geçen yıl gizliliğini kaldırdığı ve "açıklanamayan hava olayları" olarak nitelendirdiği üç video da dahil olmak üzere, son yirmi yılda 120'den fazla olayı inceledi.

Diğer taraftan, dünyayı sarsan hiçbir açıklama beklenmese de, tartışmalı bir konu hakkında hükümet raporunun varlığı, UFO'ların tamamen bilim kurgu popüler kültürü alanından ABD ulusal güvenlik dünyasına nasıl ışınlandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, ABD’nin üst düzey yetkilileri ve hata başkanları da son zamanlarda yaptıkları UFO açıklamalarıyla gündem oldu. Hillary Clinton'ın uzun süredir UFO teorilerinin takipçisi olan kampanya yöneticisi John Podesta, 2016 kampanyası sırasında, seçilirse uzaylılar hakkında gizli hükümet raporları yayınlayacağına söz verdi. Geçen yılki bir röportajda ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump, uzaylılar hakkında öğrendiklerini ailesine bile açıklamayacağını söyledi. "Sizinle bu konuda bildiklerimden bahsetmeyeceğim ama çok ilginç" dedi.

Eski Başkan Barack Obama ise, Mayıs ayında katıldığı bir programda TV sunucusu James Corden'a "Göreve geldiğimde sordum: Uzaylı örneklerini ve uzay gemisini sakladığımız bir yerde laboratuvar var mı? Ve bilirsiniz, biraz araştırma yaptılar ve cevap ‘hayır’ oldu.Doğru olan şu ve gerçekten ciddiyim, gökyüzündeki nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz Ve bu yüzden, bilirsiniz, bence insanlar hala araştırmayı ve bunun ne olduğunu anlamaya çalışmayı ciddiye alıyor” dedi.

"Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olay var"

Mart ayında, Trump'ın daha önce 18 ABD istihbarat teşkilatını denetleyen eski ulusal istihbarat direktörü John Ratcliffe, Fox News'e verdiği demeçte, "Açıkçası, kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olay var. Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen veya uydu görüntüleri tarafından yakalanan, açıkçası açıklaması zor eylemlerde bulunan nesnelerden bahsediyoruz. Teknolojisine sahip olmadığımız veya sonik bir patlama olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat edebilen, tekrarlanması zor olan hareketlerden bahsediyoruz" dedi. Diğer taraftan, geçen ABD Donanması’nın iki eski pilotu Pasifik Okyanusu’nda hareketlerini yansıtıyormuş gibi görünen bir nesne gördüklerini öne sürdü. Pilotlardan Alex Dietrich, "Çok hızlı ve düzensiz hareket ediyordu. Hangi yöne döneceğinii nasıl manevra yaptığını veya tahrik sistemini tahmin edemedik. Görünür bir duman izi veya itiş gücü yoktu” dedi.