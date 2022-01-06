Futbol Pep Guardiola koronavirüse yakalandı

Pep Guardiola koronavirüse yakalandı

Futbol

Pep Guardiola koronavirüse yakalandı

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. City, yaptığı açıklamada tedavi sürecinin başladığını bildirdi.

06 Ocak 2022, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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Pep Guardiola koronavirüse yakalandı. İspanyol hocanın son testi pozitif çıktı. Manchester City tarafından yapılan açıklamada Guardiola'nın COVID testinin pozitif çıktığı ve gerekli tedavi ve karantina sürecinin başladığı açıklandı.

Pep Guardiola'nın yanı sıra 7 futbolcunun da koronavirüs testi pozitif çıktı.

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