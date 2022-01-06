Pep Guardiola koronavirüse yakalandı. İspanyol hocanın son testi pozitif çıktı. Manchester City tarafından yapılan açıklamada Guardiola'nın COVID testinin pozitif çıktığı ve gerekli tedavi ve karantina sürecinin başladığı açıklandı.

Pep Guardiola'nın yanı sıra 7 futbolcunun da koronavirüs testi pozitif çıktı.