Pep Guardiola resmen çılgına döndü

Futbolseverler, Premier Lig'de bu akşam çok konuşulacak bir maçı izledi.

Sezonun en zorlu ve en çekişmeli karşılaşmalarından biri oynandı. Şampiyonluğun iki büyük favorisi olan dev kulüpler Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Dev maça İngiliz taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. İki takımın da taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Bu kritik mücadelede Liverpool, Manchester City karşısında ilk yarıyı Fabinho ve Salah'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarının hemen başında yıldız oyuncu Mane'nin attığı golle Liverpool maçta durumu 3-0'a getirdi.

İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı

48 yaşındaki tecrübeli teknik adam İspanyol Pep Guardiola'nın öğrencileri, son dakikalarda Bernardo Silva'nın golü ile skoru 3-1'e getirdi ancak maçta sonucu değiştiremedi.

90 dakika sonunda kazanan taraf Liverpool oldu. 3-1'lik sonucun ardından iki dev ekip arasında puan farkı 9'a (34-25) çıkmış oldu.

Teknik direktör Pep Guardiola hakemin maçta verdiği kararlara sürekli itirazlarda bulundu.

İspanyol teknik adam maç boyunca da sık sık hakemler ile karşı karşıya geldi.