Pep Guardiola’nın annesi corona virüsten öldü
Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun Barselona’da corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
06 Nisan 2020, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın acı günü. Tecrübeli teknik direktörün 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Guardiola'nın annesi Dolors, eski bir satış asistanıydı. Bir duvar ustası olan Valenti ile evliliklerinden Guardiola dışında 3 çocukları daha olmuştu. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi gönderiyoruz."
İSTANBUL (DHA)
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