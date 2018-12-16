DHA'nın haberine göre Real Madrid'den ayrılarak Temmuz 2017'de Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalayan Pepe'nin mukavelesi, dün karşılıklı anlaşarak feshedilmişti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaşmışttı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenilirken Pepe'den giderayak büyük bir jest geldi.

Marca'da yer alan habere göre Pepe, ayrılmadan önce kulüp personelinin maaşlarını ödedi. Haberde Beşiktaş'ın yüksek maaşlar nedeniyle birçok futbolcuyla problem yaşadığı kaydedilirken Portekizli'nin aşçı başta olmak üzere birçok bölümde çalışan kulüp personelinin maaşlarını ödediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maça çıkan 35 yaşındaki yıldız, bu mücadelelerde 5 gol atarak siyah-beyazlılara büyük katkı sağladı. Ligde son olarak 11 Kasım'daki Sivasspor maçında forma giyen Pepe daha sonraki mücadelelerde ise oynamamıştı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Pepe kulüp çalışanlarına daha önce de yardım etmiş ve gündeme oturmuştu. Siyah-beyazlı kulüple yaptığı sözleşmede birçok bonus madde bulunan Pepe, çıktığı 8 resmi maçın 4'ünde galibiyet, 2'sinde ise beraberlik primi elde etmişti. Kazanılan 14 puanın karşılığında yaklaşık 56 bin Euro kazanan Portekizli yıldız bu miktarı kulüp çalışanlarına dağıtmıştı.