Pepe son kez Beşiktaş'ın stadında

Beşiktaş’la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye’de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Pepe, Trabzonspor maçını locadan takip etti

16 Aralık 2018, Pazar 19:36
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Pepe son kez Beşiktaş'ın stadında

Beşiktaş’la yollarını ayıran Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel’le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Pepe’nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü.

ADI PORTO İLE ANILIYOR

Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.

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