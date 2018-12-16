Pepe son kez Beşiktaş'ın stadında
Beşiktaş’la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye’de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Pepe, Trabzonspor maçını locadan takip etti
Beşiktaş’la yollarını ayıran Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel’le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Pepe’nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü.
ADI PORTO İLE ANILIYOR
Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.