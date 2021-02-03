Pepeçura tarifi: Pepeçura nasıl yapılır?

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle en sevdiğini tatlılar arasına girecek olan pepeçura tarifi, evde kolaylıkla yapılan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pepeçura tarifi arıyor ya da pepeçura nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pepeçura tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pepeçura tarifi

Pepeçura malzemeleri

1 kilogram siyah üzüm

6 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

Pepeçura yapılışı

Üzümü su ile beraber tencereye koyup şekeri de ekleyin. Şeker eriyip üzüm yumuşayana dek ara ara karıştırarak kaynatın. Üzümler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın. Süzgeci büyükçe bir kasenin üzerine koyun ve şerbetli üzümü süzgeçten geçirin. Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezerek tüm suyunun süzgeçten geçmesini sağlayın. Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyun ve çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır ununu ekleyin. Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edin. Karışımı kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Kıvam alan pepeçurayı kaselere paylaştırın. Ilınana kadar dışarıda bekletin. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğutun. Servis öncesi üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.



