Pepee filmi dünya çocuklarıyla buluşacak

Pepee'nin yaratıcısı Düşyeri, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak

11 Aralık 2018, Salı 11:48 Son Güncelleme:
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Pepee filmi dünya çocuklarıyla buluşacak

Türkiye'nin milli çizgi filmi Pepee, farklı kültürlerden dünya çocuklarıyla buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yerli çizgi film kahramanı Pepee'nin yaratıcısı Düşyeri, Amazon Prime'dan sonra dijital kanallar ile iş birliği yaparak, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.

Düşyeri Çizgi Film kendi içeriklerini aynı zamanda Almanya'nın en popüler dijital kanalı PantaFlix ile çocukların beğenisine sunacak.

Sosyal sorumluluk amacıyla eğitici ve öğretici içerikler hazırlama amacını taşıyan Düşyeri'nin, çocukların beğenisine sunduğu "Yaşasın Farklılıklar", "Kalbim Kırıldı" ve "Bedenim Bana Aittir" gibi şarkılar da Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın çocuk platformu Lalala Tv'de yer alacak. AA

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