Perakende büyümesini katlayacak

Toplantıda konuşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, alışverişlerin derinliğinin azaldığını söyledi.

Tüketici daha dikkatli

Zor bir yıl yaşandığını belirten Alp Önder Özpamukçu, bunun tüketici harcamalarını da etkilediğini söyedi. Özpamukçu, “İnsanlar, gıdada bile sadece temel ürünlerin alımına yöneldi. Temizlik ürünleri ve diğer sektörlerdeki ürün alımlarında daha fazla azaltmaya gitti” dedi. Özpamukçu, ancak ağustostan itibaren harcamalarda kıpırdanma olduğuna da dikkat çekerek, iyileşme sürecine girildiğini söyledi.

Harcamalar çoğalacak

Türkiye ekonomisi üç çeyrek küçülmenin ardından temmuz, ağustos, eylül döneminde yüzde 0.9’la pozitif büyümeye geçmişti. Bunda vatandaşın harcamalarındaki yüzde 1.5’luk artışın da etkisi olduğunu belirten Özpamukçu, tüketicinin ertelediği harcamalarını 2020’de yapacağını söyledi. Bunun da hem ekonomiyi hem de sektörü büyüteceğini belirten Özpamukçu, “Ekonomi 2020’de yüzde 3, perakende ise yüzde 10 büyür. Sektörün 2019 büyümesi ise yüzde 6” dedi.

Yıllardır perakendenin nabzını tutan Perakende Günleri’nde, perakendecinin gazetesi POSTA’nın standına, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

TL ile kiralama konusu

Alışveriş merkezleri (AVM) ile perakendeci arasında kira sözleşmesinin döviz yerine TL ile yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2018 sonunda uygulanmaya başlamıştı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Bizim en büyük şikayetimiz kiranın hangi para cinsinden olmasından öte, öngörülebilir bütçe yapamamaktı. Kararnamenin çok olumlu etkilerini bu anlamda gördük. Devletimizin güçlü TL iradesi var, artık ekonomideki birçok harcama kendi para cinsimizden olacak” dedi.

E-ticaret ile iş birliği yapılmalı

Türkiye’de 434 alışveriş merkezi bulunduğunu belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yeni AVM yatırımı yerine artık mevcutlarda sürdürülebilirlik için fonksiyon değişikliği yapılması gerektiğini söyledi. Altaş, “AVM’lerin sadece alışveriş merkezi olmaması yönünde önemli adımlar atmalıyız. E-ticaret bizi tehdit eder duruma geldi ama orada işbirliği yaparak, lehimize döndürebiliriz. Örneğin; lokal-sanal AVM projesini çalışıyoruz” diye konuştu.

Evlenme ve boşanma artar

Gıda ve hazır giyim dışındaki teknoloji, mobilya, kozmetik gibi diğer bütün sektörleri kapsayan Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Başkanı Yenal Gökyıldırım, işlerinin ana tetikleyicisinin evle ilgili ürünler olduğunu söyledi. Gökyıldırım, “Buna evlenmeler, boşanmalar giriyor. Geçen senenin dalgalanmasının sonucunda evlenmelerin biraz düşeceğini bekliyorduk ama boşanmalar bile azaldı. 2020’de pek çok ertelenen talep dönecek. Evlilikler artacak, geciken boşanmalar yaşanacak. Bu da tüketimi artıracak” dedi.

GÜLTEN UĞURLU