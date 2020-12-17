Perakende dünyasında kripto para dönemi

Kripto para ile alışveriş yapma imkanı sağlayan platformun perakendede yeni bir dönemi başlattığını söyleyen Özkan Cıbır, Weecoins’in günlük ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan nadir kripto paralardan biri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk kripto paralarından Weecoins’in yaratıcısı Weecomi International, kendi alışveriş platformu Weesale’i tüketicinin kullanımına sundu. Bir ilk olma özelliği taşıyan platformda ziyaretçiler, Weecoins ile gıda, bebek bakım ürünleri, temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan yüzlerce ürünü satın alabiliyor. Türkiye’de kripto para ile alışveriş imkanı sağlayan ilk e-ticaret sitesi olan Weesale’de, Türk Lirası ile de alışveriş yapılabiliyor.

Geleceğin dünyasında Türkiye de olacak

Kripto paraların popülerliğinin ve işlevselliğinin artması ile birlikte ülkemizden de birçok proje hayata geçti. Bu projelerin arasından sivrilen bir dijital varlık projesi olan Weecoins, tıpkı geçmişte Bitcoin’in birçok kişi tarafından benimsendiği gibi şu anda binlerce kişi tarafından Weesale ve Weecomi uygulamalarında kullanılıyor.

“Projemiz Türkiye’nin dijital dünyadaki varlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyor.” diyen Weecomi International Kurucusu Başkanı Özkan Cıbır, “Şirket olarak geleceğin dünyasında tüm yönleriyle olmayı planlamıştık. Bugün kripto para birimimiz Weecoins, her tür kripto para alım-satım işlemlerinin yapıldığı platform Weeswaps ve kripto para ile alışveriş imkanı sağlayan Weesale ile bu yeni dünyada 360 derece hizmet sağlayan tek yerli kurum olarak fark yaratıyoruz. Türkiye’de tüm bu hizmetleri tek çatı altında sunan başka bir kuruluş yok.” ifadelerini kullandı.

Weesale bir ilk oldu

Dijital varlık projeleri arasında alışveriş platformu altyapısına sahip tek platform olarak öne çıktıklarına dikkat çeken Özkan Cıbır, “Türkiye ve dünyadaki tüm dijital varım projeleri perakende satış noktalarını projelerinin ilerleyen süreçlerinde konumlandırıyor ve bu sebeple projeler başarısızlık ile sonuçlanabiliyor.

Weesale ile birlikte hali hazırda sahip olduğumuz konum ve altyapımız şu anda sadece daha fazla son kullanıcıya ulaşmayı bekliyor. Günlük ihtiyaçların sağlanabildiği bu platformumuz ile dijital varlıkların kullanımı noktasındaki tereddütleri ortadan kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

Gündelik ihtiyaçlarda kullanılan para: Weecoins

Weecoins’in günlük ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan nadir kripto paralardan biri olduğunun altını çizen Özkan Cıbır, “Weecomi üzerinden Weecoins ile kullanıcılar, uçak bileti, otel rezervasyonu ve online alışveriş gibi günlük alışverişlerini tek bir platform üzerinden kripto paraları kullanarak gerçekleştirebiliyor.

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında bulunduğu 8 ülkede resmi şirket olarak hizmet veriyoruz. Şu an 10 bini aşkın anlaşmalı mağazada yaklaşık 270 bin müşteri bu hizmetleri kullanıyor. Dijital varlıkların kullanımı ile değer kazanımı arasında dolaylı bir ilişki bulunmaktadır.

Bu noktada Weecoins için ortaya çıkan talebin arzın önüne geçmesi sebebi ile fiyatın 0,08 dolar (USD) fiyatından 1 dolar fiyatına yükselişine şahit oluyoruz. Yatırımcı veya kullanıcı olarak isimlendirebileceğimiz daha çok kişiye ulaşmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.



