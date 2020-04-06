Perakende iş var

Corona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan milyonlarca tüketici, online alışverişe yüklendi. Çok sayıda kişi e-ticaret platformları ve online marketleri kullanıyor. Ayrıca fiziki marketlerde de alışveriş trafiği yoğunluğunu sürdürüyor. Yaşanılan bu süreç nedeniyle pek çok organize (mağaza) gıda perakendecisi, talebi karşılayabilmek için yıl içinde planladığı personel alımlarını öne çekmiş durumda. Yılda 180 milyar liranın döndüğü organize gıda perakendeciliğinde 425 bin kişi çalışıyor. 40 bin satış noktasında faaliyet gösteren şirketler, bu yıl yeni mağazalar açarak, 40 bin kişiye daha iş verecek. Bunun yaklaşık 22 binini çok hızlı büyüyen 5 firma alacak. En fazla ihtiyaç satış danışmanı, kurye, kasiyer, kasap, manav ve şarküteri uzmanı gibi branşlarda oluyor. Çalışan sirkülasyonunun çok yaşandığı perakendede, iş bulma şansını kaçırmayın.

MİGROS

10 gün içinde 1000 kişi alacak

Migros, 2019’da 5 bin 500 kişiyi işe aldı. Bu yıl da aynı oranda yeni istihdam yaratması bekleniyor. Sanal market operasyonları için sadece son 10 günde 2 bin 200 kişiyi işe alan Migros, 15 Nisan’a kadar 1000 kişiyi daha istihdam edecek. Yurtiçi ve yurtdışı toplam 2 bin 200 mağazayla hizmet veren Migros, her yıl 150 yeni mağaza açıyor. İlgilenenler, ‘basvuru.migros. com.tr’ adresinden başvurabilir.

BİM

1 milyarlık yatırım

2019’da toplam istihdamını 51 bin 765 kişiye çıkartan BİM, bu yıl en az 5 bin kişiyi istihdam etmeyi ve 1 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. 8 binden fazla mağazası olan şirket, bu süreçte mağaza elemanı, reyon görevlisi, kasiyer, forklift operatörü ve kasap gibi pek çok bölüme eleman arıyor. İş başvuruları ise ‘bim.com.tr/ Categories/676/hizli-basvuru. aspx’ adresinden yapılıyor.

ŞOK

Ücretsiz adrese teslimat

Perakendeciler, corona virüs ile mücadele kapsamında ‘evde kalan’ müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için adımlar da atıyor. Şok Marketler de ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı. Şirket, hem adrese teslimat hizmeti hem de yeni açacağı mağazalar nedeniyle bu yıl 5 bin yeni istihdam yaratacak. Başvuru www.sokmarket.com.tr adresinden yapılabilir.

A101

81 ilde 9 bin market

A101, 81 ilde 9 bin market ve 50 bin çalışanı ile hizmet veriyor. Her yıl ortalama 6000 bin kişiyi işe alan şirketin, 2020’de de yeni mağazalar açarak, yine aynı oranda yeni istihdam yaratması bekleniyor. www.a101.com.tr adresinden başvurulabilir.

CARREFOURSA

6.4 milyarlık ciro

CarrefourSA, 52 ilde 637 market ve 10 bin 500 çalışan ile hizmet veriyor. 2020’de de 100 yeni market açmayı planlıyor. Corona virüsün etkileri nedeniyle grup şirketlerinden teknoloji perakende markası TeknoSA’nın mağazalarını geçici olarak durdurması üzerine 150 TeknoSA çalışanı, CarrefourSA marketlerinde görevlendirildi. CarrefourSA, işyükündeki artışa göre oluşacak ek istihdam ihtiyacını, TeknoSA çalışanlarından destek alarak giderecek.