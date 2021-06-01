Yemek Perde Tatlısı tarifi ve yapılışı: Perde Tatlısı nasıl yapılır?

Perde Tatlısı tarifi ve yapılışı: Perde Tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Perde Tatlısı tarifi ve yapılışı: Perde Tatlısı nasıl yapılır?

Perde tatlısı hazır baklavadan yapılan oldukça basit şerbetli tatlılardan biridir. Perde tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Perde tatlısı tarifini denemek isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz tarife göz atabilirler...

01 Haziran 2021, Salı 14:37 Son Güncelleme:
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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Perde Tatlısı nasıl yapılır? Misafirlerine güzel ve hoş görünümlü bir tatlı yapmak isteyen hanımlar için en güzel perde tatlısı tarifini derledik. İşte en güzel perde tatlısı tarifi ve malzemeleri...

PERDE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER 

400 gr baklavalık yufka

250 gr ceviz içi

1 su bardağı sıvı yağ

şerbeti için ;


2,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

birkaç damla limon

sosu için;


1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

2 yumurta

1 paket kabartma tozu


PERDE TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet için su ve şekeri kaynatın.

Kaynamaya başlayınca içine birkaç damla limon sıkın biraz daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

Baklavalık yufkayı serin.

Üzerine ceviz serpin. Cevizi istediğiniz miktarda dökebilirsiniz.

Sonra yufkayı perde pilesi gibi buruşturarak katlayın.

Tepsiye dizin. Tüm yufkalara bu işlemi yapın.

Tepsiye sıkıca koyun.

Hızlı yapmanız gerekir veya yaparken üzerini kapatın, kurumasın. Dikkat etmeniz gereken noktalardan biri yufkaları sıkı sıkı koymaktır.

Üzerine 1 bardak sıvı yağı her yerine gelecek şekilde dökün.

180 derece fırında pişirmeye başlayın.

Rengi pembeleşmeye başlayınca sos için olan malzemeleri karıştırın.

Yufkaların üzerine dökün. Her yerine dağılmasına dikkat edin.

Tekrar fırında pişirin.

Üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince soğuk şerbeti dökün. 1 saat dinlendirin. Sonra servis yapın. Afiyet olsun.

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