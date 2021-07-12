Perde tatlısı tarifi ve yapılışı: Perde tatlısı nasıl yapılır?

İrmikle şerbetin enfes uyumu perde tatlısı tarifi ile buluşuyor. Tadını çok seveceğiniz ve her lokmasında ayrı lezzet alacağınız perde tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeleri, hazırlanışı ve püf noktası...

PERDE TATLISI TARİFİ

Perde tatlısı malzemeleri

1 paket hazır baklava yufkası

1 avuç irmik

1 avuç ceviz

Üzeri için;

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

1 dilim limon

Perde tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbetin malzemelerini tencereye alın. 10 dakika kaynayınca ocağın altını kapatın. Soğumaya bırakın. Masada yufkayı açın. Üzerine 1 avuç dolusu irmik ve cevizi serpin. Büzüştürerek, yağlanmış tepsiye koyun. Tepsi dolana kadar, sıkı sıkı diğer yufkaları da aynı şekilde yapıp yerleştirin. Önceden ısıtılmış, 180 derece fırına verin. Pembeleşene kadar kızarsın. Bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Süt, yağ ve kabartma tozunu da ekleyin. Biraz daha karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı, tepsideki yufkanın her yerine eşit gelecek şekilde yayın. Tekrar fırına verin. İyice kızarsın. 5 dakika bekledikten sonra soğuk olan şerbeti tatlının üzerine dökün. İster ılık, ister soğuk olarak servis edin.



