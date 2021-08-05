Vitor Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakmıştı. Sinan Gümüş'ün ayrılığı zaten bekleniyordu ancak Caner Erkin isminin kadroda düşünülmediğine dair hiçbir emare yoktu. Caner'in kadro dışı kararı bu nedenle şok etkisi yarattı.
Milliyet Skorer'in haberine göre, Vitor Pereira, oyuncusuna kararını şu sözlerle iletti:
Sen iyi bir oyuncusun. Bu kararım kaliten ile ilgili değil. Benim oynatacağım sisteme uymuyorsun. İlk 11 oynamaya alışkın bir oyuncu olduğun yedek kalmak senin için sorun olabilir.
Fenerbahçe, resmi açıklamasında "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.
Caner Erkin'in menajeri Batur altıparmak'tan ise, "Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin; 'Her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini' iletmiştir.
Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe Yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.
Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanları takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine" açıklaması gelmişti.