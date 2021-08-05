Caner Erkin'in menajeri Batur altıparmak'tan ise, "Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin; 'Her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini' iletmiştir.

Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe Yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanları takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine" açıklaması gelmişti.