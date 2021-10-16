Pereira kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe’de gözler artık Trabzonspor maçına çevrildi. Ligde lider durumda bulunan sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bu zorlu deplasmandan yine lider olarak dönmek.

Bu çerçevede yapılan planlarda en önemli husus taktiksel disiplin. Vitor Pereira sonuca gitmek için sabırlı oyunun çok önemli olduğunu vurguluyor.

Deplasmanda güçlü rakibinin baskılı başlama ihtimali üzerinde duran Portekizli teknik adam, öncelikle rakibinin ilk bölümdeki baskısından hasarsız çıkmak istiyor. Ardından da oyun disiplinine bağlı kalıp sabırlı oynayarak oyun ve skor üstünlüğünü almanın önemine değiniyor.

OLYMPİAKOS HATIRLATILDI

Bu sezon ligdeki en zor maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de Olympiakos maçı da futbolculara hatırlatıldı. Avrupa Ligi’nde güçlü rakibine karşı coşku ve tempoya kendini kaptıran sarı-lacivertlilerin bu oyun tarzı rakibe maçı kazandırmıştı. En az Olympiakos kadar güçlü bir takım olan Trabzonspor karşısında da benzer bir durum yaşanmaması için önlemler alınmaya çalışılıyor.

Bu çerçevede maç içinde skor ne olursa duyguların ikinci plana atıldığı ve taktik disipline sonuna kadar bağlı kalındığı bir oyun hedefleniyor.

Öte yandan şampiyonluk yolundaki en güçlü rakiplerinden birini deplasmanda mağlup etmek isteyen Fenerbahçe için aslında altı puanlık bir maç söz konusu. İlk hedef kazanmak olsa da ikincil hedef bu maçtan mutlaka puan almak. Bu sayede sarı-lacivertliler puan sıralamasında bordo-mavili takımın önünde yer almaya devam edecek. (Milliyet)