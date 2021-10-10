Mesut Özil, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşuyor. Son 2 maçta önce sakatlığı sonra da rotasyon sebebiyle süre alamayan Mesut, Trabzon deplasmanında takımının oyun aklı olacak. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan Mesut Özil'e Pereira liderlik görevi verecek.

Sabah'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.