Pereira, Mesut Özil'e Trabzonspor maçında özel görev verecek
Fenerbahçe, liderlik yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile milli aradan sonra karşılaşacak. Teknik direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'e bu maçta özel bir görev verecek.
10 Ekim 2021, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşuyor. Son 2 maçta önce sakatlığı sonra da rotasyon sebebiyle süre alamayan Mesut, Trabzon deplasmanında takımının oyun aklı olacak. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan Mesut Özil'e Pereira liderlik görevi verecek.
Sabah'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.
32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.
Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.