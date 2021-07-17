Fenerbahçe, 11 günlük Topuk Yaylası kampını dün tamamlayarak İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertliler pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının ardından iki gün izin yapacak ve kampın ikinci bölümü başlayacak.

MESUT ÖZİL: F.Bahçe ile Dereağzı çalışmaları dahil tek antrenman dahi kaçırmadı. Bu süreçte hayli katılımcı ve mutlu gözüktü. Belki halen beklenen fiziksel seviyede değil ama top ayağına geldiğinde kalitesini hemen gösteriyor.

MERT HAKAN: Beklenen patlamayı bir türlü yapamasa da orta sahanın en dengeli ismi konumunda. Hem savunmaya hem hücuma olumlu katkı veriyor. Sürpriz şekilde Pereira'nın vazgeçilmezi olabilir.

LUIZ GUSTAVO: Kaptanlık pazubandını takmaya devam ediyor. Pereira'nın sisteminde en önemli parça. Son derece hırslı ve takımı öne itmeye gayret ediyor. Belli ki ayrılık iddialarının ortadan kalkması onu iyi motive etmiş.

STEVEN CAULKER: İngiliz stoperin en önemli özelliği soğukkanlılık. Son derece sakin ve arkadaşlarına güven veriyor. Szalai ile birlikte oynama ihtimali en yüksek isim. Üçlü veya dörtlü savunmada çok rahat kullanılabilir.

SERDAR DURSUN: İlk hazırlık maçında yaptığı pas hataları dikkat çekti. Ancak sorumluluk almayı seviyor ve hiç kaçak güreşmiyor. Orta sahaya kadar gelip top aldı ve takımı rahatlattı. Takımla uyum sorunu yaşamaması da onun en büyük avantajı.

BRIGHT OSAYİ-SAMUEL: Pereira'nın yeni sistemi olan 3-4-3'te belki de yıldızlaşacak. Mesut'un boşalttığı alanlara yaptığı bindirmelerle etkili bir görüntü çizdi. Pereira, ondan bambaşka bir oyuncu ortaya çıkarabilir.

30'DAN FAZLA İSİM VAR, SAKATLIK YOK

Tesislerde 12 gün konaklayan Fenerbahçe, bu süreçte bir de hazırlık maçı oynadı. Kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih eden Pereira, Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında da takımını yine bu sistemle sahaya sürdü.

Fenerbahçe'yi Topuk Yaylası'nda 10. kez takip etme şansım oldu. Bu sezon için A takımın büyük çoğunluğunun kampta bulunması ve bu oyuncuların neredeyse hiç sakatlık yaşamamış olması önemli bir istisnaydı. 30'un üzerinde oyuncunun bulunduğu çalışmalarda hiç sakatlık haberi yapmadık. Antrenmanlara katılım çok yüksekti. Bununla birlikte antrenman temposu hayli iyiydi. Bunda ilk günden itibaren taktik ağırlıklı çalışmaların yoğun olması en önemli etken. Herkes taktik anlamda kendini göstererek Pereira'nın dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak şu da gerçek ki yapılacak transferleri de hesaba katarsak takım çok kalabalık ve en az 7-8 oyuncunun ayrılması şart.

MESUT ÖZİL'İ MOTİVE EDİYOR

Fenerbahçeli Vitor Pereira'yı 5 yıl sonra yeniden görme ve konuşma fırsatı buldum. İlk geldiği günlerde çok daha başka bir insandı. Daha coşkulu, insanlarla şakalaşmayı seven, hatta zaman zaman esprileriyle kamplara damga vuran bir profildi. Bu kampta ise yine sıcak fakat bu kez çok daha sakin bir kişilik karşıma çıktı. Yine herkese selamını veren, güler yüzüyle insanları karşılayan özellikleri devam ediyor. Ancak bu kez çok daha oturaklı bir görüntüsü var. Basın toplantılarında sorulara uzun yanıt vermesiyle meşhur olan Pereira, bu kez daha vurgulu ve kısa konuşmayı tercih etti.

BİLGE BİR İNSAN HALİNE GELMİŞ

Pereira oyuncularla ilişkilerinde ise tamamen pozitif. Geçmişte yıldızlarla yaptığı tartışmalarla gündeme gelen, Van Persie ile yaşadığı gerginlikler çok konuşulan Portekizli, bu kez başta Mesut olmak üzere yıldızlarını hep motive ve konsantre bir şekilde antrenmanda tutmak için elinden geleni yaptı. Kısacası Çin macerası Pereira'yı daha bilge bir insan haline getirmiş.



