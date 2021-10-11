Pereira'dan Tisserand'ın oynama talebine veto
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın tedavi süreci bitmek üzere. Saha çalışmalarına başlayan Kongolu oyuncunun kısa süreli bir tedavisi kaldı ancak Tisserand, Trabzonspor maçında oynamak istiyor. Vitor Pereira ise Tisserand'ı riske etmemek için bu talebi geri çevirdi.
11 Ekim 2021, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Marcel Tisserand, Trabzonspor karşısında forma giymek istiyor. Kendini hazır hisseden Tisserand'ın tedavi süreci tam olarak bitmedi ve oyuncu takımla çalışmalara henüz başlamadı. Sadece saha çalışmalarına başlayan Tisserand, bu nedenle Pereira'dan veto yedi.
Pereira'nın, oyuncusunu riske etmemek için bu talebi reddettiği öğrenildi. Portekizli hoca, "Tam hazır olmadan seni riske etmem, sabırlı ol" diyerek oyuncusuna onu Alanyaspor maçına saklayacağını iletti.
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