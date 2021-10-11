Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Marcel Tisserand, Trabzonspor karşısında forma giymek istiyor. Kendini hazır hisseden Tisserand'ın tedavi süreci tam olarak bitmedi ve oyuncu takımla çalışmalara henüz başlamadı. Sadece saha çalışmalarına başlayan Tisserand, bu nedenle Pereira'dan veto yedi.

Pereira'nın, oyuncusunu riske etmemek için bu talebi reddettiği öğrenildi. Portekizli hoca, "Tam hazır olmadan seni riske etmem, sabırlı ol" diyerek oyuncusuna onu Alanyaspor maçına saklayacağını iletti.